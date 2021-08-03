بانوراما
جدير بالزيارة: برج “روتيمبورغ”… معلمة تاريخية بالرباط
يعتبر برج “روتيمبورغ” المعروف باسم “البرج الكبير”، من بين الفضاءات التي يمكن الاستمتاع بزيارتها بالرباط، سيما أنه افتتح منذ فترة داخل أسوار حصنها بحي المحيط متحف التصوير الفوتوغرافي، وذلك بمبادرة من المؤسسة الوطنية للمتاحف، التي ساهمت في إعادة الروح لكثير من المؤسسات والفضاءات التاريخية التي طالها الإهمال. وجاء المتحف الوطنيأكمل القراءة »
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