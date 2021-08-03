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وطنية

خطة إصلاح على مكتب الفردوس

منذ دقيقتين
الجامعة الوطنية لموظفي الشباب والرياضة تقدم خارطة تقويم للمعهد الملكي لتكوين الأطر اقترحت الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة  اعتماد مسطرة خاصة للالتحاق بالمعهد الملكي لتكوين الأطر، ترتكز على معايير وشروط محددة يجب توفرها في المستفيدات والمستفيدين من عملية استكمال الخبرة والتكوين بالمعهد، تهم أولا شرط التوفر على شهادة الباكلوريا فما فوق،أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين

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