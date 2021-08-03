حوادث
إحباط تهريب مخدرات بالحسيمة
خفر السواحل حجز ثلاثة أطنان معدة للتهريب نحو أوربا أحبطت قوات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية بقاعدة القصر الصغير، العاملة بالمياه المتوسطية، ليلة الجمعة الماضي، محاولة تهريب ثلاثة أطنان من مخدر الشيرا، عبر ساحلي الحسيمة والدريوش. وحسب مصادر مطلعة، فإن القوات ذاتها عثرت على زورق مطاطي سريع من نوع «أكمل القراءة »
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