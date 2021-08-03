الصباح الفني
زينة الداودية تعود بـ”رومانسية”
تستعد الفنانة زينة الداودية لإطلاق أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “رومانسية”، إذ قالت إن جمهورها سيكون على موعد مع اكتشافها. وبدأت، أخيرا، زينة الداودية في الترويج لعملها الغنائي الجديد، الذي اكتفت بالإعلان عن عنوانه دون ذكر تفاصيل أخرى بشأنه من بينها الموضوع الذي تناولته. وجدير بالذكر أن أحدث أعمال الداودية أغنيةأكمل القراءة »
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