صبحي كتب الفنان والممثل المصري محمد صبحي تدوينة على صفحته بفيسبوك قال فيها “ما يحمله قلبك من خير أو شر، يظهر على مسام وجهك”. فوضيل كتب المغني الجزائري فوضيل تدوينة على “إنستغرام”، جاء فيها “ابتسم فالابتسامة مجانية”. بوسيل كتبت مصممة الأزياء بسمة بوسيل تدوينة على “إنستغرام”، جاء فيها “نحن نأخذأكمل القراءة »
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