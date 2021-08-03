وطنية
“المصباح” يراهن على صقوره
إعادة ترشيح بوانو والحقاوي وأمكراز والخلفي وعماري والشوباني في الانتخابات كشفت لوائح الدفعة الثانية من التزكيات التي صادقت عليها الأمانة العامة للعدالة والتنمية، عن إعادة ترشيح عدد من الرموز والوزراء السابقين، في محاولة لمواجهة ما اعتبره الحزب حملة تستهدف محاصرته، ومنعه من تصدر الانتخابات وقيادة الحكومة لولاية ثالثة. ويبدو أنأكمل القراءة »
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