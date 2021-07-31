الصباح الفني
لمجرد “يغازل” هاني شاكر
الفنان المصري أعرب عن رغبتـه في تقديم ديو رفقته رد المغني سعد لمجرد على الفنان المصري هاني شاكــــر الذي أبدى استعــداده التعامل مع “المعلم”، وتقديم أعمال مشتركة. وقال لمجرد لشاكــــر إنه يسعده التعامل مع فنان كبير من قيمتــــه، وهـو الأمر الـــــــذي يسعـــــــــد الكثيـــر من الفنانين في الوطن العربي. واختار لمجردأكمل القراءة »
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