حوادث
سقوط شبكة لتزييف العملة
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس على النيابة العامة المختصة، صباح الأربعاء الماضي، امرأتين وشريكا لهما من ذوي السوابق، تتراوح أعمارهم ما بين 30 سنة و55، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتزييف العملة الوطنية وعرضها للتداول. وضبطت عناصر الأمن الوطني، المشتبه فيها الأولى وهي متلبسة بمحاولة تصريف ورقةأكمل القراءة »
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