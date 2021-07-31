وطنية
الجرعة الواحدة وسهولة التخزين تميزان “جونسون”
أكد الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، أن لقاح “جونسون” لديه آثار جانبية مثله مثل باقي اللقاحات، لكنها نادرة جدا، مثله في ذلك مثل دواء “دوليبران”، الذي يستعمله المغاربة كثيرا، مستغربا أن يكون سببا مباشرا في الوفاة، مثلما حدث للشابة التي تم تلقيحها به في مراكش، وتوفيت. وقال،أكمل القراءة »
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