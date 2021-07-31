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كرم وأغنية “مغرومة 2” شوقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم جمهورها لأغنيتها الجديدة “مغرومة 2″، إذ نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من كواليس الأغنية وعلقت عليها “مغرومة كثير، نجوى كرم مغرومة 2”. ونشرت نجوى كرم قبل ذلك البوستر الرسمي للأغنية عبر حساباتها على مواقع التواصلأكمل القراءة »
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