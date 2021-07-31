الأولى
عقوبات ضد بنوك بسبب غسل الأموال
إجراءات زجرية وغرامات في حق شركات تمويل ومؤسسة أداء اتخذ بنك المغرب إجراءات زجرية وفرض غرامات على بنوك وشركات تمويل ومؤسسة أداء، بسبب مخالفات تهم شروط مزاولة المهنة، والإخلال بحقوق المستهلك، وحكامة المقاولة والإخلال بالمقتضيات الاحترازية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأفادت مديرية الإشراف البنكي أن مراقبي البنك المركزي وقفوا،أكمل القراءة »
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