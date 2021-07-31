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“نادا نادا” تجمع شوقي وديستينكت
أطلق، أخيرا، الفنان أحمد شوقي بتعاون مع الفنان ديستينكت فيديو كليب أغنية تحمل عنوان “نادا نادا”، التي تم طرحها على قناتهما الرسمية على “يوتوب”. وقال أحمد شوقي في فيديو كليب ترويجي لأغنية “نادا نادا” إنها تحقق نجاحا كبيرا، كما تميز فيديو كليبها بمشاهده المصورة بعدة مناطق منها مراكش، أثارت إعجابأكمل القراءة »
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