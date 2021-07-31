الرياضة
ملاكم يفجر فضيحة بالمنتخب
اتهم مدربه بالسكر والسب في القرية الأولمبية والتحريض على التمرد إعداد: صلاح الدين محسن (موفد الصباح إلى طوكيو) فتحت الجامعة الملكية المغربية للملاكمة تحقيقا في الاتهامات، التي وجهها محمد حموت، ملاكم المنتخب الوطني في وزن أقل من 57 كيلوغراما، إلى أحد المدربين، الذين رافقوا المنتخب إلى طوكيو، بخصوص الأحداث غيرأكمل القراءة »
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