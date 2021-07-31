وطنية
مالية 2022… التقشف
منع مشروع قانون المالية 2022، الذي قدم محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خطوطه العريضة مطلع الأسبوع الجاري، أمام أعضاء لجنتي المالية بالبرلمان، الحكومة المقبلة من شراء السيارات وبناء مقرات إدارية. وبخصوص أولويات مشروع قانون المالية 2022 من حيث النفقات، تتضمن مواصلة ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة، من خلالأكمل القراءة »
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