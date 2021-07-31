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ملف الصباح

هاربون من السياسة

منذ دقيقتين
A Moroccan woman walks past a wall on which are painted the symbols of the political parties running for the parliamentary elections in the Moroccan capital Rabat on October 7, 2016. From L to R : the tractor stands for the Party on Authenticity and Modernity, the rose stands for the Socialist Union of Popular Forces (USFP)and the lamp stands for the Party of Justice and Development. Moroccans voted to elect a new parliament, five years after an Islamist-led government took office following Arab Spring-inspired protests that toppled regimes across the region. To make life easier for the illiterate, who make up a third of Morocco's population, the 30 parties in contention were marked on ballot papers with symbols such as a tractor or camel. / AFP PHOTO / FADEL SENNA
كشف المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، عن أسباب عزوف الشباب المغربي عن المشاركة في السياسة، وأيضا تراجع دور الأحزاب في جلب واستقطاب المواطنين إلى الحياة السياسية. وأوضح المجلس المذكور أن نسبة مشاركة الشباب في الانتخابات الماضية في المدن الكبرى، لم تتعد 20 بالمائة، وأن آخر الأرقام تؤكد وبالملموس، أنأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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