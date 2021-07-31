ملف الصباح
هاربون من السياسة
كشف المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، عن أسباب عزوف الشباب المغربي عن المشاركة في السياسة، وأيضا تراجع دور الأحزاب في جلب واستقطاب المواطنين إلى الحياة السياسية. وأوضح المجلس المذكور أن نسبة مشاركة الشباب في الانتخابات الماضية في المدن الكبرى، لم تتعد 20 بالمائة، وأن آخر الأرقام تؤكد وبالملموس، أنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا