اذاعة وتلفزيون
شائعة الموت تصل إلى باي
خرج الممثل سعيد باي، عن صمته بعد انتشار شائعة وفاته في حادث سير خلال الساعات الماضية، معربا عن انزعاجه وغضبه من تداول الخبر على نطاق واسع. وشارك باي بعض تفاصيل الأخبار المتداولة حول وفاته، على صفحته الرسمية على “إنستغرام”، واكتفى بكتابة تعليق جاء فيه “حسبي الله ونعم الوكيل”. وحظيت تدوينةأكمل القراءة »
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