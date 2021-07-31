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الرياضة

لخصم يفضح المسؤولين عن نكسة الأولمبياد

منذ دقيقتين
اتهم المسؤولين عن الرياضة بالتخاذل والاهتمام بمصالحهم أكثر من النتائج وجه مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في الفول كونتاكت، انتقادات حادة للمسؤولين عن الرياضة المغربية، بسبب النتائج المتردية في أولمبياد طوكيو. ودعا لخصم، في فيديو نشره على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي، الملك للتدخل لإنقاذ الرياضة من الموت، ومعاقبة كلأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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