الرياضة
لخصم يفضح المسؤولين عن نكسة الأولمبياد
اتهم المسؤولين عن الرياضة بالتخاذل والاهتمام بمصالحهم أكثر من النتائج وجه مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في الفول كونتاكت، انتقادات حادة للمسؤولين عن الرياضة المغربية، بسبب النتائج المتردية في أولمبياد طوكيو. ودعا لخصم، في فيديو نشره على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي، الملك للتدخل لإنقاذ الرياضة من الموت، ومعاقبة كلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا