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حوادث

كورونا يضرب بقوة في المحاكم

منذ دقيقتين
تراخ في تفعيل التدابير الوقائية ساهم في ارتفاع الحصيلة عاد هاجس الخوف من انتشار عدوى الإصابة بفيروس كورونا داخل المحاكم، بعد أن ظهرت حالات مؤكدة في عدد منها، ما استدعى إخضاع المخالطين لها إلى الفحوصات، خاصة أمام التطور السريع لفيروس كورونا المستجد والارتفاع المقلق المسجل أخيرا. وأفادت مصادر “الصباح” أنأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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