الصباح الفني
قالوا
السداسي كتبت الفنانة هند السداسي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “الأناقة مسألة مرتبطة بالشخصية أكثر من اللباس”. بنصابر كتب القاص والروائي عبد السميع بنصابر تدوينة على صفحته بفيسبوك قال فيها “الحقيقة لا تقال، وحتى إذا ما قيلت فإنها لا تسمع”. طالب كتبت الممثلة فدوى طالب تدوينة على “إنستغرام”، جاءأكمل القراءة »
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