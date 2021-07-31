وطنية
أطباء أجانب بالمغرب
أيت الطالب: القانون يهدف إلى تقوية القدرات العلاجية للمنظومة الصحية الوطنية لم يعد ممنوعا على الأطباء الأجانب ممارسة المهنة بالمغرب، بعدما صدرت بالجريدة الرسمية التعديلات المدخلة على القانون الذي يسمح لهم بذلك وفق شروط محددة. ودعا خالد أيت الطالب، وزير الصحة، المديرين الجهويين للصحة، إلى تقديم كافة التسهيلات لعمليات الاستثمار،أكمل القراءة »
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