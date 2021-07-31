وطنية
هل يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية؟
لشكر لا يستبعد ذلك بسبب تدهور الوضع الصحي وارتفاع حالات كورونا لم يستبعد إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تشكيل حكومة وحدة وطنية، في حال ما إذا استمر الوضعي الصحي في التدهور، وعرفت أرقام الإصابات بحالات كورونا ارتفاعا كبيرا. وقال لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي حلأكمل القراءة »
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