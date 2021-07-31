الرياضة
الحكومة تعلن الحرب على المنشطات
القانون يطابق المعايير الدولية ونصوص أعيدت صياغتها شرعت الحكومة المغربية في تفعيل آليات محاربة المنشطات في مجال الرياضة، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة «اليونسكو»، الموقعة بباريس في 2005. وتأتي هذه الخطوة بعد مصادقة مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.520 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.303،أكمل القراءة »
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