ملف الصباح
رياضيون تائهون
تخلوا عن مبادئ أسلافهم وارتموا في أحضان المنشطات والمخدرات وانتهى بهم المطاف في الشوارع يبدو أن الرياضة ليست في منأى عن بعض السلوكات المشينة والمقززة، المنتشرة في صفوف الجيل الحالي، ممن يتخبط في عوالم مختلفة، خلافا لما كان عليه الحال سابقا. لم يعد العديد من الرياضيين مهتمين بسجالات أو نقاشاتأكمل القراءة »
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