الأولى
خطة ترشيحات مدسوسة لـ “بيجيدي”
بعض أعضائه ترشحوا بألوان الخصوم لمطالبة الأنصار بالتصويت لـ”المصباح” في خانة البرلمان وقعت الأحزاب في شرك خطة لـ “بيجيدي” تروم الحصول على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية في الانتخابات المقررة بداية شتنبر المقبل، ولو على حساب حصيلة الانتخابات الجماعية، إذ تلقى الأنصار تعليمات من الأعضاء السابقين بالعدالة والتنمية المرشحين بألوانأكمل القراءة »
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