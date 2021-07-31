ملف الصباح
وليدات اليوم… “ما مسوقينش”
لا يهتمون بالسياسة ولا يصوتون في الانتخابات ولا يقرؤون الكتب واختزلوا العالم في شاشة هاتفهم الذكي يعيش الجيل الحالي من الشباب والمراهقين، داخل عوالمه الذاتية، التي لا علاقة لها بما يقع داخل البلاد من نقاشات وسجالات هامة، لا يعرف عنها شيئا، و”ما مسوقش ليها” أصلا. جيل متمرد على كل شيء،أكمل القراءة »
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