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إسبانيا تنتقم من أفراد الجالية
تهديدات بالتجريد من الجنسية ومصادرة الأموال لاستثنائها من “مرحبا 2021” تحدث مغاربة بإسبانيا، عن أعمال انتقامية ضد أفراد الجالية المغربية الحاصلين على الجنسية الإسبانية، من قبل سلطات مدريد، التي لم تستسغ، حسب قولهم، قرار المغرب استثناءها من عملية العبور “مرحبا 2021″، إذ شملت التهديد بإسقاط الجنسية عنهم وتدقيق حساباتهم البنكيةأكمل القراءة »
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