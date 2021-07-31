ملف الصباح
مراهقون تمردوا على المألوف
عصيان وشغب ومتهمون بالقتل صوروا أشرطة قبل تسليم أنفسهم طفت على السطح في العشرية الأخيرة، سلوكات طائشة لشباب ومراهقين، شدت الانتباه، وأعجزت مختلف المتدخلين من مختصين نفسيين واجتماعيين، عن إيجاد تفسيرات دقيقة وواضحة لها، سيما أن وسائل الردع المتاحة من اعتقال ووضع في السجن أو الإصلاحيات، لم تنفع في الحدأكمل القراءة »
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