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مراهقون تمردوا على المألوف

منذ دقيقة واحدة
التمرد والعصيان من نزوات الشباب الطائش (أرشيف)
عصيان وشغب ومتهمون بالقتل صوروا أشرطة قبل تسليم أنفسهم طفت على السطح في العشرية الأخيرة، سلوكات طائشة لشباب ومراهقين، شدت الانتباه، وأعجزت مختلف المتدخلين من مختصين نفسيين واجتماعيين، عن إيجاد تفسيرات دقيقة وواضحة لها، سيما أن وسائل الردع المتاحة من اعتقال ووضع في السجن أو الإصلاحيات، لم تنفع في الحدأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة
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