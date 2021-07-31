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بورتري: مستهتر فوق العادة
“لمن تعـاود زابورك أداوود”، مثل ينطبق على حسن مراهق يبلغ 17 سنة، استنفدت معه عائلته جميع الطــــرق لإخراجه من حالة اللامبالاة التي يعيشها، منذ أن كان عمره 11 سنة، ست سنوات من المعاناة والعذاب لأسرته ومازال الحال على ما هو عليه. حسن بشكله المثير وبقصة شعره ولباسه، لا يربطه بعائلتهأكمل القراءة »
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