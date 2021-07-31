ملف الصباح
غرقى في دوامة الرقمي
تهمة “جيل لا يقرأ” تطارد شباب اليوم الذي توحد مع الأجهزة التكنولوجية اجتذبت الثقافة الرقمية عددا كبيرا من أبناء الجيل الجديد، الذي يبدو أنه هجر الكتاب المطبوع ليبني ثقافته عن طريق الأنترنت وقراءة الأدب الرقمي. وهكذا بعد تاريخ طويل من أشكال الكتابة ووسائلها، صرنا أمام الوسائل التكنولوجية بوصفها أداة جديدةأكمل القراءة »
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