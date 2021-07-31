الرياضة
بؤرة بتطوان قبل مواجهة الوداد
المغرب التطواني يستنجد بالشباب والوداد يسعى إلى التصالح مع الكأس بات فيروس كورونا يهدد إقامة نصف نهائي كأس العرش، الذي يجمع الوداد الرياضي بالمغرب التطواني غدا (الأحد)، عوض اليوم (السبت)، في التاسعة والنصف بملعب مراكش، بعد أن أكد الفريق التطواني عبر موقعه الرسمي، تعرض 13 فردا من البعثة، بينهم ثمانيةأكمل القراءة »
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