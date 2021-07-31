ملف الصباح
600 ألف شاب مدمن
يستهلكون جميع أنواع المخدرات ليثبتوا «رجولتهم» وبأنهم «حربيين» “جيل قيمش ما يحشم ما يرمش”، من بين النعوت التي يسقطها كبار السن وكذا جيل التسعينات على مواليد ألفين وصولا إلى 2005، إذ لم يكن الوصف الذي يعتبره البعض قدحيا اعتباطا، بل جاء نتيجة ترسبات سلوكات غير سوية، مضمونها العشق اللا متناهيأكمل القراءة »
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