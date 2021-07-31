حوادث
تأجيل محاكمة قاتل عمه
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، الثلاثاء الماضي، النظر في ملف متابع فيه شاب في عقده الثالث، رفقة والدته في حالة اعتقال، بتهمة قتل عمه بأولاد افرج إلى جلسة 29 شتنبر المقبل، لإحضار المتهمين ومحاكمتهما حضوريا، بعدما رفض دفاعهما محاكمتهما عن بعد. ورغم تأكيد رئيس الجلسة أنه يستحيل إحضار المتهمينأكمل القراءة »
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