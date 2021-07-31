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الرياضة

استفتاء يتوج الإسماعيلي أفضل مدرب

منذ دقيقتين
حصل محمد العلوي الإسماعيلي، مدرب نهضة الزمامرة، على لقب أفضل مدرب في بطولة القسم الممتاز، رغم نزول فريقه إلى بطولة القسم الثاني، في الاستفتاء الذي أجرته إذاعة راديو “مارس”. واعتبر الكثير من المشاركين في الاستفتاء، الإسماعيلي أفضل مدرب في البطولة، بالنظر إلى العروض التي قدمها نهضة الزمامرة في جميع مبارياته،أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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