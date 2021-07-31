الصباح الفني
“مون شيري” تتجاوز 4 ملايين
تجاوزت أغنية “مون شيري” للديفا سميرة سعيد أربعة ملايين مشاهدة بعد فترة قصيرة من طرحها على قناتها الرسمية على “يوتوب”. وتعتبر “مون شيري” الأغنية الرابعة من ألبوم الديفا بعنوان “إنسان آلي”، الذي تستعد لبثه قريبا، كما اختارت تصوير فيديو كليبها تحت إدارة المخرج نضال هاني، باعتماد ملابس وإكسسوارات وديكورات تعودأكمل القراءة »
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