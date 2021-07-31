الرياضة
النقل… معضلة الأولمبياد
الوفد المغربي يحتج واستياء عارم من برنامج الرحلات وطوابير الوفود تربك التنظيم يشكل النقل نقطة سوداء في تنظيم الألعاب الأولمبية بطوكيو، والتي أثارت استياء الكثير من الوفود المشاركة، سيما أن اللجنة المنظمة وضعت برنامجا لا يتوافق مع عمل البعثات الرياضية والإعلامية الموجودة، لتغطية هذا الحدث العالمي. والمشكل الأساسي الذي يعانيهأكمل القراءة »
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