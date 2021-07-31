وطنية
مدير جديد للوكالة الحضرية بطنجة
نقابات تحذر من مخاطر الإفلاس وتنتقد ضعف الحكامة وإقصاء أطر ومهندسين أشرفت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أول أمس (الخميس) رفقة محمد مهيدية، والي جهة طنجة -تطوان–الحسيمة، على حفل تنصيب المدير الجديد للوكالة الحضرية بطنجة، بعد تعيينه خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم 15 يوليوز.أكمل القراءة »
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