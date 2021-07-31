وطنية
تعيينات نساء غير مسبوقة بالجمارك
امرأة على رأس مديرية جهوية وأربع أخريات في منصب مدير إقليمي أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إطلاق عملية الحركية الجغرافية والوظيفية السنوية لموظفيها، وشملت حوالي 500 موظف على الصعيد الوطني. وأوضحت الإدارة أنها تهدف من خلال هذه العملية تبني المخطط الجديد للحركية المتمثل في الاستمرار في بث دينامكية وحيويةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا