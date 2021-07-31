الصباح الفني
لقطات
توثق بالهاتف سقوطها 50 مترا لقيت فتاة صينية مصرعها أثناء بث مباشر من موقع عملها على رافعة، حيث كانت تقف على ارتفاع حوالي 50 مترا، حين سقطت ومعها الجوال، الذي التقط لحظة النهاية. وحسب صحيفة “الصن” البريطانية، وقع الحادث الساعة 5.40 مساء الثلاثاء الماضي في مدينة تشوتشو بمحافظة تشجيانغ غربيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا