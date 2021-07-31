حوادث
الحبس لصهر رئيس جماعة بمولاي يعقوب
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، الثلاثاء الماضي، صهر رئيس جماعة سبت لوداية بمولاي يعقوب، بثلاث سنوات حبسا نافذا ومليوني سنتيم غرامة، بجناية تبديد أموال عامة وجنحة منح شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة بعد إعادة التكييف. وتوبع الصهر الموظف بالجماعة القروية نفسها، في حالة سراح مؤقت، مقابل كفالةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا