الصباح الفني
شروق: العود المغربي مهدد بالاندثار
شاركت أخيرا في المهرجان الدولي للعود بتطوان.. كيف تقيم تجربة مهرجانات آلة العود بالمغرب؟ للأسف المهرجانات المخصصة للاحتفاء بهذه الآلة الموسيقية العريقة قليلة جدا، ولا تعكس القيمة الحقيقية لها والأهمية التي تحظى بها في تقريب وتحبيب الموسيقى الراقية لأوسع قاعدة جماهيرية. وفي المغرب تقتصر تجارب المهرجانات المخصصة لآلة العود فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا