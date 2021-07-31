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حوار

التمويل والتسويق هاجسا الصناع التقليديين

منذ دقيقتين
عفان بن بوعيدة رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسة أكد أن أغلب الوحدات تشتغل في القطاع غير المهيكل   أشار عفان بن بوعيدة، رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسة، أن الجائحة أضرت كثيرا بالقطاع على الصعيد الوطني، وعلى مستوى الجهة بوجه خاص، موضحا أن ترويج منتوجات الصناعة التقليديةأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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