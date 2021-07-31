ملف الصباح
معانـاة الآبـاء
لا يفهمون احتياجات أبنائهم ويصعب عليهم الحوار معهم يختلف الجيل الحالي عن الأجيال السابقة، إذ أن فئة كبيرة منهم، تعيش في عالمها الخاص، بعيدا عن الاهتمامات الكبرى للمجتمع، وعن انشغالاته، كل ما يهمها هو كيف يمكن تحقيق أحلامها الخاصة، حتى لو كان ذلك على حساب الآخرين. فبسبب اهتمامات بعض أبناء الجيلأكمل القراءة »
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