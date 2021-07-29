وطنية
الحقاوي: “بيجيدي” تحرر
قالت إن الحزب بإمكانه المشاركة حتى مع العلمانيين قالت بسيمة الحقاوي، القيادية بالعدالة والتنمية، إن حزبها شهد مراجعات فكرية وأن المشاركة السياسية تعد من نتائج التطور الذي عرفته الحركات الإسلامية التي كانت في وقت من الأوقات ترفض الانخراط في المجال السياسي، باعتباره لا يستوعب «قيمها المثلى». وأكدت المتحدثة نفسها، أنأكمل القراءة »
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