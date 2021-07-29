وطنية
الفردوس يطوق جبهات الاحتقان
عبرت الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة، عن استحسانها للمنهجية الجديدة التي انخرطت فيها الوزارة في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، كاشفة الشروع في تنزيل القرارات المتخذة في جلسة الحوار الأخيرة التي انعقدت مع الوزير في 14 يوليوز الجاري، والتي كان من أهمها عقد لقاءات مع الكاتب العام ومختلف المديرين المركزيينأكمل القراءة »
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