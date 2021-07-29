حوادث
سقوط مروج “سيلسيون” بفاس
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، أخيرا، على النيابة العامة بابتدائية المدينة، ذا سوابق عمره 42 سنة، لحيازته وترويجه عبوات المادة اللاصقة (السيليسيون) على مدمنيها قبل اعتقاله متلبسا من قبل فرقة محاربة العصابات حاصرته بشارع بحي النرجس بمقاطعة سايس. وحجزت عناصر الفرقة التي تعقبته بناء على معلومات دقيقة توصلت بها،أكمل القراءة »
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