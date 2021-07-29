خاص
انتصارات رياضية في المحافل الدولية
المنتخب بلغ المونديال وأندية في منصات التتويج ومسؤولون يكتسحون الأجهزة الرياضية حققت الرياضة الوطنية انتصارات عديدة، في عهد الملك محمد السادس، أبرزها بلوغ المنتخب الوطني لكرة القدم نهائيات كأس العالم بروسيا 2018، بعد غياب طويل. وقدم أسود الأطلس، بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رونار، أداء لافتا، رغم الإقصاء في الدور الأول،أكمل القراءة »
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