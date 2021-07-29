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بوحسين: الأماكن المهجورة يمكن أن تصبح مسارح
قال إن المسرح يمنح مساحات أوسع للخيال بدل التفكير وفق نمط واحد قال مسعود بوحسين، رئيس نقابة مهنيي الفنون الدرامية إنه من خلال التجول في المغرب هناك العديد من الأماكن المهجورة، التي يتخذ بعضها مواقع استراتيجية، تصلح أن تصبح فضاء للفرجة، بمجهود بسيط خاصة في المدن الصغيرة والمتوسطة. وأضاف بوحسينأكمل القراءة »
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