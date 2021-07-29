خاص
ملك برؤية بعيدة
> تحل مناسبة عيد العرش في سياق خاص هذه السنة. هل يمكن القول إن الملك محمد السادس دبر مرحلة الأزمة الأخيرة بحنكة؟ > فعلا يأتي الاحتفال بعيد العرش المجيد هذه السنة في سياق خاص، خاصة بعد بلاغ تأجيل الاحتفالات، وما يليها من طقوس البيعة، واحتفالات تشهدها المملكة في هذه المناسبة.أكمل القراءة »
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