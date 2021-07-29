خاص
حامل هم المهاجرين
جائحة كورونا أثبتت اهتمام الملك بمغاربة العالم وانشغاله بانشغالاتهم برهن الملك محمد السادس، مرة أخرى، خلال أزمة فيروس كورونا، عن مدى اهتمامه وانشغاله بمغاربة العالم، بعدما أمر باتخاذ إجراءات لتسهيل دخولهم إلى بلدهم، إذ أصدر تعليماته للسلطات المعنية وكافة المتدخلين في مجال النقل، قصد العمل على تسهيل عودة المغاربة المقيمينأكمل القراءة »
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