مقالات الرأي
اجـتـهاد لا أصـل لـه فـي الـديـن
ناشيد قال إن المفهوم كان حلما انتهى واستنفد ممكناته قال الباحث سعيد ناشيد إن حلم الخلافة كما روجت له حركات الإسلام السياسي قد انتهى بعد أن استنفد كل ممكناته، وأضاف الباحث المهتم بقضايا التجديد الديني أن ثورات الربيع العربي أعادت إلى الواجهة مكبوت الخلافة الذي اصطدم بإكراهات الواقع ليتضح أنهأكمل القراءة »
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